United-supportrar protesterade - klubbutik fick slås igen

Manchester United har ännu inte fått en ny ägare, då försäljningsprocessen dragit ut på tiden trots flera bud. I brittisk media påstås huvudspekulanterna - den brittiske miljardären Sir Jim Ratcliffe och den qatariske shejken Jassim bin Hamad Al Thani - vara frustrerade över att inte komma i mål, och än så länge är det Glazer-familjen som styr storklubben.

När United under tisdagen lanserade sitt nya hemmaställ för säsongen 2023/2024 visade supportrar sitt missnöje med att Glazers är kvar som klubbägare. Supportrar blockerade ingången till klubbens "megastore" vid Old Trafford - som en protestaktion mot Glazers - vilket gjorde att butiken behövde slå igen under en viss tid.

Polis och säkerhetspersonal var samtidigt på plats och bevakade supportrarna.