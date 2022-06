United-topp mötte supportrar på pub - samtalade om säsongen: "Fruktansvärd mardröm"

Manchester Uniteds vd Richard Arnold har under söndagen hamnat i fokus i brittisk press. Den engelska tidningen The Guardian rapporterar att Arnold träffade ett antal missnöjda supportrar på en pub under lördagskvällen och samtalade med dem om klubbens framtid.

Enligt The Guardian planerade först supportrarna att protestera utanför Arnolds hem i Cheshire, och därmed mötte i stället vd:n upp dem på en bar, där han köpte dryck till gruppen. Arnold och supportrarna uppges bland annat diskuterat Glazer-familjen, som äger Manchester United, samt ekonomiska frågor och klubbens påstådda intresse för att värva Barcelona-mittfältaren Frenkie de Jong under sommarfönstret.

ANNONS

- Richard hörde att en grupp fans hade samlats på en pub nära hans hus. Han gick dit för att träffa dem, köpte dryck till alla, lyssnade på deras åsikter och förklarade vad klubben gör för att leverera framgång på planen, förbättra arenan och stärka engagemanget med fansen, säger en United-talesperson enligt The Guardian.

I samband med träffen på puben dök flera filmer från det upp i sociala medier. Enligt den engelska tidningen Daily Mirror sa Arnold bland annat följande:

- Jag är inte överlycklig över var vi är. Det är inte lätt för mig och jag oroar mig över hur vi ska få ordning på det här för framtiden. Det som har hänt är att vi bränt kontanter, sa han enligt den engelska tidningen.

Vidare sa han även så här om den gångna säsongen:

- Förra året var en fruktansvärd mardröm. Det fanns hat vid varje match.

ANNONS

Manchester United slutade i år på sjätte plats i Premier League och missar därmed spel i Champions League nästa säsong.