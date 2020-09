United vidare i cupen - slog ut Brighton efter Pogbas drömmål

De möttes under helgen i Premier League. Då vann Manchester United efter VAR-kaos och straffmål i 100:e minuten. Under onsdagskvällen möttes de igen, i ligacupen.

Båda lagen ställde upp med väldigt B-betonade lag. Båda svenskarna Victor Lindelöf och Viktor Gyökeres startade för respektive lag.

Brighton gjorde det bra under den första halvleken, men med bara några minuter kvar av den första halvleken skulle de släppa in 1-0. Juan Mata slog en frispark från höger som Scott McTominay kunde nicka in vid den bortre stolpen.

Utöver målet var det inte många chanser. 1-0 United i paus.

1-0 stod sig länge i matchen, men efter 73:e minuter lossnade det. Juan Mata klackades fram av Donny van de Beek och avslutade bra. 2-0 var ett faktum.

Sju minuter senare var det dags igen. Denna gången var det Paul Pogbas tur. Mittfältaren stegade upp för en frispark, och vilken träff han fick. Rakt upp i det vänstra krysset. Ett mål som innäbar 3-0.

Matchen bjöd inte på några fler farliga målchanser och United vann matchen, och slog där med ut Brighton från ligacupen. Planenligt.

Lindelöf spelade hela matchen, och Viktor Gyökeres gjorde 63 minuter för Brghton.

Startelvor:

Brighton: Steele - White, Dunk, Burn - Veltman, Molumby, Gross, Bernardo - Jahanbaksh - Mac Allister, Gyökeres

United: Henderson - Dalot, Bailly, Lindelöf, Williams - McTominay, Fred - Mata, van de Beek, James - Ighalo