United vill förbättra stämningen på Old Trafford - överväger ge sånghäften till fansen

Manchester Uniteds manager José Mourinho har vid flera tidigare tillfällen kritiserat stämningen på Old Trafford, som portugisen tyckt varit för tyst. Så sent som förra månaden beskrev Mourinho Old Trafford som en "tyst" arena.

Nu har även andra i klubben kommit fram till att stämningen är för dålig på hemmaarenan och frågat fansen om sätt att få en mer högljudd atmosfär, skriver tidningen The Times.

Enligt tidningen överväger United att skriva ut sånghäften med text till ramsor för att ge till fansen när de kommer in på arenan. Ett annat alternativ är att trycka ramsorna i matchprogrammen.

Old Trafford är den största arenan i Premier League sett till publikkapacitet, borträknat Wembley där Tottenham nu spelar under en säsong. Totalt tar "The theater of dreams" ("Drömmarnas teater") in runt 75 000 åskådare.