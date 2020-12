Uniteds dråpslag: Duo missar tisdagens CL-avgörande

Under tisdagen möter Manchester United Leipzig på bortaplan, i en match som blir direkt avgörande för deras Champions League-framtid. Inför matchen ligger Manchester United, PSG och Leipzig alla på nio poäng - och alla tre har således chansen att avancera till slutspelet i den sista omgången.

Men under måndagen kom dessvärre ett dråpslag för Ole Gunnar Solskjærs och Uniteds del - man får klara sig utan Edinson Cavani och Anthony Martial i den avgörande matchen. Det bekräftar Ole Gunnar Solskjær på sin presskonferens inför CL-mötet.

Både Cavani och Martial är två viktiga spelare för United. Uruguayanen har bland annat stått för tre mål på sex matcher i Premier League, och Martial har stått för två mål och två assist på fem Champions League-matcher.

Manchester United behöver minst ett poäng mot Leipzig för att gå vidare, då man har fem mål bättre målskillnad. Hemmamötet med Leipzig vann United med 5-0, efter en rejäl islossning i den andra halvleken och ett hat-trick av Marcus Rashford.

Dessutom står det klart sedan tidigare att Fred missar mötet efter att ha dragit på sig två gula kort i den senaste matchen mot PSG.

Cavani and Martial out of tomorrow's game.