Uniteds missräkning: Föll tungt mot Aston Villa

Manchester United har visat fin form på sistone och har klättrat i Premier League-tabellen. Erik ten Hags manskap har inte förlorat sedan derbyt mot Manchester City den 2 oktober och kommer från tre raka segrar, Europa League inräknat.

När startelvorna släpptes noterades det att Victor Lindelöf petar Harry Maguire och får chansen från start igen i Raphael Varanes frånvaro. Noterbart var även att Donny van De Beek och Alejandro Garnacho fick chansen samt att Cristiano Ronaldo fick kaptensbindeln, för första gången under ten Hag.

Det blev en kalldusch för Manchester United. Redan efter elva minuter var Aston Villa uppe i en tvåmålsledning. Målen kom inom loppet av bara fyra minuter, först Leon Bailey och sedan en drömfrispark från Lucas Digne.

- Strålande träff från Digen. United ser livlösa ut, skrev journalisten Samuel Luckhurst på Twitter.

Första målet får Lindelöf ta på sig enligt Sky Sports Adam Bate:

- Det var så enkelt för Villa då Lindelöf kom ur position när han följde Watkins och Martinez misslyckades täcka upp. Det andra är lysande av Digne. Bara ett lag på banan, summerade Sky Sports Adam Bate inledningen.

Det är den spanska tränaren Unai Emerys första match i Aston Villa och det var ett minst sagt bollinnehavanpassat hemmalag som tog United på sängen.

- Det är som att Emery försöker flytta runt schackpjäserna. Villa utmanövrerar verkligen United, säger Bate.

Luke Shaw sköt sedan via Jacob Ramsey strax innan paus till 2-1 men det räckte inte för att väcka bortalaget. I stället tryckte just Ramsey in 3-1 i början av den andra halvleken.

- Vilken talang han är. Han får all tid i världen, United har sett slöa ut hela eftermiddagen, sa Bate.

Resultatet stod sig matchen ut och förlusten innebär Aston Villas första vinst mot Manchester United på 27 år. Manchester United ligger kvar på en femteplats och Aston Villa klättrar till en 13:e plats i Premier League.

Startelvor:

Aston Villa: Martinez - Cash, Konsa, Mings, Digne - Dendoncker, Luiz - Ramsey, Buendia, Bailey - Watkins

Manchester United: De Gea - Dalot, Lindelöf, Martinez, Shaw - Casemiro, Eriksen - Rashford, van de Beek, Garnacho - Ronaldo