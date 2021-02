Uniteds nyförvärv bötfällt - ska ha tagit sig till Italien med falska papper

I januari gick Manchester United ut med att man värvat det 18-åriga stjärnskottet Amad Diallo från Atalanta, för en kostnad av över 400 miljoner kronor (runt 200 miljoner kronor initialit, en siffra som kan växa till det dubbla efter diverse bonusar). 18-åringen föddes i Elfenbenskusten men flyttade till Italien 2015.

Enligt italienska myndigheter använde sig Diallo då av falska papper för att ta sig in i landet och ansedda The Times rapporterar under torsdagen att Diallo nu tvingas böta 42 000 euro, runt 420 000 svenska kronor.

Enligt tabloiden The Sun handlade det om att personerna som hjälpte honom och brodern Hamed in i landet egentligen inte var deras föräldrar. Brodern Hamed spelar i dag i italienska Sassuolo.

Amad Diallo har ännu inte gjort Premier League-debut.