Uniteds nyförvärv stoppas från träningslägret: "En risk vi inte vill ta"

Manchester Uniteds Odilon Ighalo följer inte med laget på träningsläger i Spanien. Detta på grund av att Ighalo riskerar att inte släppas in i England igen i och med det uppmärksammade coronaviruset. - Det är en risk vi inte vill ta, säger Ole Gunnar Solskjær enligt Sky Sport.

Odilon Ighalo blev Manchester Uniteds nödlösning detta transferfönster då 30-åringen värvades in från kinesiska Shanghai Shenhua under fönstrets sista dag. Under lördagen åkte Victor Nilsson Lindelöf och hans lagkamrater på träningsläger för att slipa på formen, men nyförvärvet blir kvar hemma.

- Odilon kommer att stanna i Manchester då han nyligen anlände från Kina, säger Ole Gunnar Solskjær enligt Sky Sport.

Detta på grund av det uppmärksammade coronavisruset och Manchesterklubben fruktar att Ighalo kommer få problem att komma in i landet igen om gränsen stängs helt för personer som nyligen varit i Kina.

- I och med att situationen är som den är i Kina så är vi inte säkra om att Odilon kommer att kunna komma över gränsen igen om han lämnar landet, säger Ole Gunnar Solskjær och fortsätter:

- Så därför lämnar vi honom hemma där han kan träna med en personlig tränare. Klart han vill följa med resten av laget för att lära känna alla men det är en risk vi inte vill ta, avslutar Ole Gunnar Solskjær.

Måndag 17 februari ställs Manchester United mot Chelsea i Premier League.