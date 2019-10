Uniteds sämsta PL-start någonsin: "Sex av sju matcher har varit bra"

Manchester United har aldrig inlett en säsong sämre än i år i Premier League. Senast laget hade den här poängskörden eller sämre efter sju matcher var under säsongen 1989/1999, då Premier League ännu inte hade sett dagens ljus och United hade sju poäng efter sju spelade omgångar i den engelska högstaligan.

United ledde under tisdagen med 1-0 mot Arsenal, men tappade till 1-1 och är därmed nu på tiondeplats i ligatabellen. Tränaren Ole Gunnar Solskjær försökte ändå, trots säsongsinledningen, vara positiv efter matchen

- Vi kan tala om insatser men det är resultaten som räknas. Ni kan tala om resultaten, jag kan tala om de sex av sju matcher som varit bra. Mot West Ham var det inte bra, men fortfarande inte så illa som ni försöker få det till, säger han enligt Manchester Evening News.

Manchester United ställs härnäst mot AZ borta på torsdag i Europa League.

