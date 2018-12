Uniteds tabbe - presenterade Solskjaer av misstag

Under tisdagsmorgonen kom beskedet att Manchester Uniteds ledning valt att avskeda José Mourinho från jobbet som manager. Beslutet kom efter en svag säsong – där förlusten mot Liverpool senast blev droppen som fick bägaren att rinna över.

Norrmannen Ole-Gunnar Solskjaer, som bekant var mycket framgångsrik under sin tid som spelare i klubben, pekades tidigt ut som en het kandidat i engelska medier – och sent på tisdagskvällen skedde ytterligare ett indicium som talar för att det blir just så.

Enligt Manchester Evening News och The Sun råkade Manchester United nämligen tillfälligt gå ut med nyheten på sin hemsida. En video där Solskjaer gjorde mål i Champions League 1999 publicerades och under videon stod ”Solskjaer blir vår tillfällige manager, 20 säsonger efter att ha grejat trippeln med DET målet på Camp Nou…”.

Försöker man nu klicka in på länken nås man dock av beskedet att sidan inte existerar.

Redan innan Uniteds blunder rapporterade Manchester Evening News att det är i praktiken klart att valet fallit på Solskjaer – och att spelartruppen förväntar sig att bli informerade om beslutet inom kort.

Vice vd:n Ed Woodward lämnade tidgare under tisdagen beskedet att en tillfällig ersättare till Mourinho skulle presenteras inom 48 timmar.

Solskjaer har just nu hand om norska Molde. Vad gäller posten som permanent manager för United till nästa säsong har Mauricio Pochettino uppgetts vara klubbens drömrekrytering.

"Solskjaer becomes our interim manager, 20 seasons after clinching the Treble with THAT goal at Camp Nou..." - web page on the #MUFC site (live link... for now) https://t.co/UWpCijXUAl pic.twitter.com/3WqhilxsqJ