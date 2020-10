Uppgifter: Alli petas helt ur truppen på nytt

Tottenhams Del Alli har de senaste säsongerna varit en av lagets stora stjärnor. Men PL-säsongen 2020/2021 är han helt ute i kylan i Londonklubben. Fem omgångar in har den offensive mittfältaren bara fått göra två framträdanden, och enligt sajten The Athletic så kommer Alli till lagets nästa match mot Burnley under måndagskvällen att vara helt utanför truppen på nytt.

Visserligen fick han spela 30 minuter i lagets Europa League-seger senast, men Alli har inte fått spela från start sedan ligapremiären mot Everton den 13 september, en match han byttes ut i halvtid i.

På grund av situationen i Tottenham så har Alli även tappat sin landslagsplats och han togs inte ut av Gareth Southgate i någon av de två senaste samlingarna.

Enligt The Athletic har Alli ryktats vara på väg bort från klubben, men någon affär blev inte av innan fönstret stängde den 5 oktober.