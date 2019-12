Uppgifter: Amerikansk baseball-mogul ville köpa Chelsea - fick nobben

Todd Boehly försökte nyligen köpa Chelsea. Baseball-mogulen fick dock kalla handen. The Wall Street Journal skriver att Roman Abramovitj värderar klubben till tre miljarder dollar.

I slutet av november gick det amerikanska bolaget Silver Lake in och köpte andelar i Manchester Citys ägarbolag City Football Group. Och nyligen försökte ytterligare en amerikansk affärsman ta andelar i en Premier League-klubb, det rapporterar både The Wall Street Journal och Financial Times.

Mannen det rör sig om är Todd Boehly, som är delägare i det amerikanska baseball-laget Los Angeles Dodgers. Enligt de båda tidningarna gjordes ett försök att köpa Chelsea, men klubbens nuvarande ryske ägare Roman Abramovitj tackade nej. Enligt Wall Street Journal värderar Abramovitj sin klubb till tre miljarder dollar.

Enligt Financial Times lät Roman Abramovitj förra året en bank genomföra en ”strategisk granskning” av Chelsea efter att det kommit bud från flera intresserade potentiella köpare.

Roman Abramovitj köpte Chelsea under 2003.