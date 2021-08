Uppgifter: Arsenal nära att värva Ødegaard

Arsenal lånade under förra vårsäsongen den norske mittfältaren Martin Ødegaard, 22, från Real Madrid. Ødegaard fick knapp speltid med "Marängerna" under förra hösten, men fick kontinuerligt med speltid i Arsenal.

Under den senaste tiden har det ryktats om att Ødegaard kan återvända till Arsenal på permanent basis i sommar, och nu verkar parterna vara nära en överenskommelse.

Enligt den trovärdige journalisten David Ornstein, på The Athletic, är Arsenal och Real Madrid nära att komma överens om permanent övergång för Ødegaard. Inget är klart ännu, men det ser ut att bli klart framöver, skriver The Athletic.

ANNONS

Ødegaard var inte med i Real Madrids matchtrupp i helgens premiär i La Liga och tränade inte med den spanska storklubben under tisdagen. Ødegaard kom till Real Madrid under 2015, men har bara gjort åtta ligamatcher med klubben genom åren. Han har i stället varit utlånad till Heerenveen, Vitesse, Real Sociedad och Arsenal under de senaste åren.

Ødegaard har vidare gjort ett mål på 30 A-landskamper med Norges landslag. Han är även lagkapten i det norska landslaget.