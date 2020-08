Uppgifter: Arteta vill plocka in Brentford-svensken till tränarstaben i Arsenal

I går stod det klart att Fredrik Ljungberg skulle lämna Arsenals tränarstab. Nu kan han snart ersättas av en ny svensk i "The Gunners".

Det är tidningen Evening Standard som skriver att huvudtränare Mikel Arteta vill plocka in svensken Andreas Georgson till sin stab. Georgson är just nu i Championship-klubben Brentford, där han är ansvarig för fasta situationer. Han har varit en del av Brentfords stab sedan i höstas.

Tidningen skriver att den formella biten av att plocka in Georgson till Arsenals stab fortfarande är i ett tidigt skede, men att man vill få in honom till den nya säsongen.

Georgson har tidigare varit i bland annat Malmö FF, där han var assisterande tränare.

#afc Exclusive: Understand Mikel Arteta keen to make Brentford coach and set-piece specialist Andreas Georgson part of his backroom team.



Am told talks currently at early stage.



Full story:https://t.co/V3g0CfO4FJ