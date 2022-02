Uppgifter: Bielsa lämnar Leeds - March huvudkandidat för tränarjobbet

Leeds United har inte vunnit en match sedan lagets 3-2-seger mot West Ham den 16 januari. Sedan dess har laget förlorat fem matcher och kryssat en. Deras senaste två matcher har de förlorat med 6-0 och 4-0 mot Liverpool respektive Tottenham.

Nu har tränare Marcelo Bielsa och klubben kommit överens om att han ska lämna tränarposten, uppger talkSport. Beslutet ska ha fattats efter lagets 4-0-förlust mot Tottenham under lördagen. The Atletic rapporterade tidigare under dagen att hans jobb var i stor fara.

Radiokanalen, såväl som The Atletic menar att den tidigare RB Leipzig-tränare Jesse March är huvudkandidat att ta över som tränare i Leeds. Även transferjournalisten Fabrizio Romano rapporterar om March som trolig ersättare och skriver att klubbledningen är i kontakt med tränaren.

Bielsa har varit tränare för laget sedan 2018.

För tillfället ligger Leeds på 16:e plats i Premier League med tre poäng ner till nedflyttningsstrecket.