Uppgifter: Bilic först ut att få sparken i höst i Premier League

Kroatiens tidigare förbundskapten och förre West Ham-tränaren Slaven Bilic tog under sommaren 2019 över som chefstränare i West Bromwich och ledde under förra säsongen upp klubben till Premier League. I höst har det dock inte gått speciellt bra, då laget är nästjumbo i ligan med sju poäng efter 13 matcher och med två poäng upp till Burnley på säker mark. Burnley har dessutom även två matcher färre spelade än Bilics lag.

Bilic ledde under tisdagen West Bromwich till ett oavgjort resultat mot Manchester City, vilket får ses som ett framsteg, men trots det rapporteras han ändå nu bli första Premier League-tränare i höst att tvingas bort från sitt uppdrag.

ANNONS

Engelska tidningen Daily Mirror uppger att Bilic förväntas få sparken under onsdagen och att profilen Sam Allardyce kan ta över efter honom. West Bromwichs ägare uppges, redan före mötet med Manchester City, ha bestämt sig för att bryta med Bilic, och det förväntas ägaren nu inte backa från.

Flera andra brittiska medier har också liknande uppgifter. The Times skriver, precis som The Telegraph och Daily Mail, att West Bromwich är redo att sparka Bilic. Enligt Times finns dock flera kandidater, Sam Allardyce, Nigel Pearson, Mark Hughes and Eddie Howe. Daily Mail låser i sin tur fast sig vid att att Allardyce förväntas ta över.

Sam Allardyce basade senast över Everton, men har även en bakgrund som tränare i bland annat West Ham, Crystal Palace och Bolton, samt som förbundskapten för Englands A-landslag. Nigel Pearson har i sin tur tidigare lett Watford, Leicester och Southampton, medan Mark Hughes har basat över Manchester City, Stoke City och Southampton och Eddie Howe över Bournemouth under flera års tid.

ANNONS

West Bromwich ställs härnäst mot Aston Villa på söndag i Premier League.