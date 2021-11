Uppgifter: Bruce "väldigt ivrig" på United-jobbet

Ole Gunnar Solskjær tvingades lämna jobbet som Manchester United-manager efter 1-4-förlusten mot Watford i helgen. Den engelska storklubben meddelade i samband med Solskjærs avsked att assisterande tränaren Michael Carrick kommer leda laget till dess att en tillfällig manager, interimtränare, går in och tar över för resten av säsongen.

Brittiska The Athletic diskuterar potentiella namn för uppdraget och nämner Ralf Rangnick, Lucien Favre, Laurent Blanc, Ernesto Valverde, Rudi Garcia som alternativ.

Sajten lägger också till att Steve Bruce, lagkapten i Manchester United på 1990-talet, är "väldigt ivrig" på rollen som interimtränare. Bruce, som nyligen sparkades från Newcastle, är övertygad om att han kan hjälpa till att stabilisera omklädningsrummet.

Vad gäller den mer permanenta managerrollen har Erik ten Hag, Mauricio Pochettino, Zinedine Zidane och Brendan Rodgers alla uppgetts vara aktuella för Manchester United, som ställs borta mot Villarreal i Champions League under tisdagskvällen.

Villarreal-Manchester United streamas på Telia och C More med sändningsstart 18:30 under tisdagen. Avspark 18:45.