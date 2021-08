Uppgifter: Chelsea ger sig in i jakten på Messi

Under torsdagskvällen kom beskedet att Lionel Messi inte skulle förlänga sitt kontrakt med Barcelona, och därmed lämna klubben som han representerat i nästan 20 år.

PSG har redan uppgetts ge Messi ett kontraktsförslag efter att nyheten briserat - och nu uppges även Chelsea ge sig in i jakten på argentinarens underskrift. Det är den spanska tidningen AS som skriver att Chelseas ägare Roman Abramovich har hört sig för om Messis situation via en mellanhand.

Samtidigt har Chelsea den senaste tiden ryktats vara på väg att värva Romelu Lukaku från Chelsea, i en affär som uppges kunna kosta London-klubben en bra bit över en miljard kronor.

