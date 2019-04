Uppgifter: Chelsea-spelare gripen misstänkt för rattfylla

Danny Drinkwater uppges i natt ha gripits misstänkt för rattfylla. Det skriver The Sun. - Vi har kännedom om artikeln men vi vill få fram all fakta innan vi kommenterar, säger en talesperson för klubben till sajten goal.com.

Den engelska tabloiden The Sun uppger att Chelseas mittfältare Danny Drinkwater under natten mellan måndag och tisdag greps misstänkt för rattfylla. Tidningen skriver att Drinkwater körde in i ett annat fordon i samband med att han lämnade en fest.

- En 29-årig man från ormådet Nether Alderley greps misstänkt för rattfylla. Han är för närvarande i häkte och förhörs av polis, säger en polis till tidningen.

Chelsea har för sajten goal.com lämnat ett kort uttalande där man förklarar att man är medvetna om uppgifterna.

- Vi har kännedom om artikeln men vi vill få fram all fakta innan vi kommenterar, säger en talesperson för klubben.

Danny Drinkwater värvades av Chelsea 2016 efter Premier League-titeln med Leicester. 29-årige Drinkwater har den här säsongen bara fått vara med i Chelsea-truppen vid ett tillfälle i Premier League.