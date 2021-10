Uppgifter: Claudio Ranieri kan återvända till Premier League

Premier League-nykomlingen Watford bekräftade tidigare under söndagen att man sparkar huvudtränaren Xisco Muñoz efter sju omgångar. Watford, med Ken Sema i laget, har tagit sju poäng i ligaspelet hittills.

"Styrelsen känner att de senaste insatserna starkt indikerar en negativ trend vid en tid när lagsammanhållningen borde bli synbart bättre", motiverade Watford beslutet på sin officiella hemsida.

Journalisten Gianluca Di Marzio, verksam för Sky Sport Italia, rapporterar nu att Claudio Ranieri, 69, är aktuell för att ta över Watford. Ranieri, som förde Leicester till en sagolik Premier League-titel våren 2016, är i nuläget arbetslös efter att ha lämnat Sampdoria i somras och för samtal med Watford om jobbet, enligt Di Marzio.

Tidigare i karriären har Ranieri tränat klubbar som Fiorentina, Chelsea, Valencia, Inter, Roma, Juventus och Atletico Madrid.

Claudio #Ranieri ready to come back in @premierleague: talks ongoing to become new @WatfordFC Head Coach 🔥💪🏼 @SkySportsPL @SkySport @SkySports https://t.co/xdtz2Wtj4p