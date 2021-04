Uppgifter: Ed Woodward avgår som vd i United

Manchester United är en av klubbarna som planerades finnas med i Super League. Nu ser dess framtid ut att vara mycket osäker, då Manchester City, Chelsea och Atlético Madrid sägs lämna ligan.

Nu briserar nästa bomb. Enligt The Athletic, ESPN och The Guardian avgår vd:n och klubbens vice ordförande Ed Woodward, som under en längre period kritiserats hårt för hur han styr klubben.

Beslutet uppges grunda sig i de senaste 48 kaosartade timmarna, efter att Manchester United offentliggjorda att klubben kommer vara en del av "Super League".