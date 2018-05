Fredrik Ljungberg firade som bekant stora framgångar under sina säsonger i Londonklubben Arsenal. Ljungberg var med och vann två ligatitlar och han vann även titeln som ”Årets spelare” i Premier League 2001/2002.

Efter den aktiva karriären återvände Ljungberg, säsongen 2016, som ungdomstränare i klubbens U15-lag. Därefter fick han jobbet som assisterande tränare i Wolfsburg, innan hela ledarstaben fick sparken på grund av den tyska klubbens dåliga resultat.

Nu ser det ut som att Ljungberg återvänder till London på nytt. BBC skriver under kvällen att det ”definitivt” är klart att Ljungberg återvänder i sommar och att en överenskommelse kring att leda ett av klubbens ungdomslag på permanent basis är i hamn.

Det har spekulerats i att det är klubbens U23-lag som är vigt åt ”Freddie” och så sent som under gårdagen kom uppgifter om att klubben stängt av två tränare efter klagomål om mobbning från spelare.

