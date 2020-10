Uppgifter: Gick på fest - får inte spela med landslaget

I lördags kväll var landslagstrion Tammy Abraham, Ben Chilwell och Jadon Sancho med på en överraskningsfest för just Abraham som fyllde 23 år. Där befann sig, enligt The Sun, runt ett 20-tal personer och man bröt därmed mot Englands coronarestriktioner som sätter gränsen vid sex personer.

Det hela har nu fått som följd att trion, enligt tv-kanalen Sky Sports, nu stryks ur den landslagstrupp som på torsdag ställs mot Wales. Enligt Sky är förbundskapten Gareth Southgate ”rasande” över spelarnas agerande.

Det engelska förbundet FA utreder händelsen, enligt Sky.

Sky rapporterar att spelarna inte fick vara med på landslagssamlingen under måndagen och att de båda därför missade coronatesterna som de övriga i landslaget genomförde. Alla spelare testas även under tisdagen, två dagar innan matchen, vilket är enligt Uefas regler. Några planer på att den nämnda trion ska få få komma in till landslaget då finns inte, enligt Sky och man kan därför inte spela på torsdag.

Något beslut om de kommande matcher i Nations League mot Belgien och Danmark har enligt uppgift inte fattats.

Abraham har hävdat att han inte var medveten om att festen var planerad men han har samtidigt bett om ursäkt för "naiviteten han visat", skriver BBC.

Även Sancho har bett om ursäkt och på Instagram skriver han att även om han inte var medveten om hur många som skulle komma så tar han fullt ut ansvar för sina handlingar.

"Jag ska lära mig av det här", skriver Sancho.

I den engelska truppen saknas sedan tidigare Phil Foden och Mason Greenwood, även de på grund av övertramp i förhållande till coronarestriktioner. De både hade besök av två kvinnor på hotellrummet i samband med att England var på Island för landskamp under den senaste landslagssamlingen och togs därför inte ut till denna.