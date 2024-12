Uppgifter: Hisnande priset på Alexander Isak

Alexander Isak, 25, är glödhet och har svarat för 11 mål på 16 matcher i Premier League. Det har också lett till intresse.

Arsenal har under en längre tid uppgetts haft honom på sin radar. Enligt The Telegraph följs han även av PSG.

Men att värva Alexander Isak skulle bli dyrt. Svindyrt.

Enligt The Telegraph har Newcastle satt en prislapp i avskräckande syfte mot intresserade klubbar. Uppgifterna gör gällande att "The Magpies" kräver 150 miljoner pund, över 2 miljarder kronor, eller mer för att sälja Isak. Om en klubb skulle betala det begärda beloppet vore det den dyraste transfern i Premier Leagues historia.

Annons

Den dyraste försäljningen i ligan är när Philippe Coutinho gick från Liverpool till Barcelona år 2018 för en rapporterad övergångssumma på 135 miljoner euro, 1,5 miljarder kronor. Den dyraste värvningen i Premier League är när Chelsea köpte loss Enzo Fernandez från Benfica för runt 121 miljoner euro, nästan 1,4 miljarder kronor, år 2023

Newcastle använde sig av samma Isak-strategi - att kräva en hutlös summa - i somras, vilket ska ha fått Chelsea att dra sig undan.

The Telegraph uppger att intresset för Isak kan komma att växa, där Barcelona och Real Madrid uppges kunna ge sig in i jakten. Om Mohamed Salah lämnar Liverpool är det möjligt att "The Reds" spanar åt Isak-hållet, uppger tidningen.

Alexander Isaks kontrakt med Newcastle sträcker sig till 2028. Det har rapporterats om att "The Magpies" försökt förlänga avtalet.

Annons

- Jag tror inte kontraktsdiskussionerna är inledda. Det är vad det är frågan om. Om ni säger att de lagts på is, hur kan de göra det? De har aldrig inletts. Han har ett långt kontrakt. Jag är säker på att när tiden är rätt så kommer vi att diskutera med Alex representanter och klubben. Men jag vet inte så mycket mer än så, sa tränaren Eddie Howe nyligen.

Howe har även slagit fast att han ser Isak stanna i Newcastle på lång sikt.

- Det får mig att skratta. Det finns inte en gnutta hos mig eller någon annan som vill se Alex lämna. Han är en stor del av vårt långsiktiga projekt. Personligen ser jag det inte som en fråga, sa tränaren och fortsatte:

- Han är motiverad och vill göra bra ifrån sig. Han har stora ambitioner på sin karriär. Han är fortfarande relativt ung och har fortfarande en ljus karriär framför sig.