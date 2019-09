Uppgifter: Kaptenen skadad efter lagkamraternas misstänkta rattfylla

Derby-duon Tom Lawrence och Mason Bennett är misstänkta för rattfylla. Nu uppger The Telegraph att lagkapten Richard Keogh skadade knäet och foten i kollisionen.

Det var i tisdags natt som Mason Bennett och Tom Lawrence greps misstänkta för rattfylla, efter en kväll på stan som slutat med en olycka. Spelarna ska ha suttit i varsin bil och enligt tidningens uppgifter krockade Larence med en lyktstolpe.

Samma tidning skriver under onsdagen att lagets lagkapten Richard Keogh ska ha suttit i baksätet på bilen – och skadat både foten och knäet i samband med krocken. Man rapporterar att Keogh inte lär spela kommande match mot Birmingham, nu på lördag.

Enligt The Telegraph kommer tränaren Philip Cocu bekräfta Keoghs skada under en presskonferens senare under torsdagen.