Uppgifter: Lingard utanför truppen av personliga skäl

Manchester United ställdes under torsdagskvällen mot Chelsea hemma på Old Trafford i Premier League. Enligt lokaltidningen Manchester Evening News var mittfältaren Jesse Lingard från början med i truppen, men ströks sent på grund av personliga skäl.

Lingard spelade senast mot Arsenal i lördags och gjorde då 13 minuter på planen. 29-åringen är den här säsongen noterad för två mål och en assist på 22 framträdanden.

Lingard sitter även på ett utgående kontrakt och spekuleras lämna i sommar. Redan i januari ryktades han vara på väg bort, men blev i stället kvar i storklubben.