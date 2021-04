Uppgifter: Liverpool-kaptenen kallar till krismöte - ska diskutera superligan

Det var under söndagen som bomben slog den. Tolv europeiska storklubbar planerar att starta en en stängd superliga, där ytterligare tre lag ska tillkomma. Dessutom ska fem platser vara öppna där övriga lag ska kunna kvala sig in. Förslaget har rört upp enorma känslor i fotbolls-världen, där supportrar hotar att bojkotta sina lag.

Liverpool är ett av lagen som finns med i den nya satsningen. I samband med måndagens ligamatch mot Leeds väntade supportrar utanför arenan, där det bland annat hängde en flagga med texten "R.I.P LFC 1892-2021".

Enligt Daily Mail ska klubbens lagkapten Jordan Henderson kallat till krismöte med övriga lagkaptener i ligan, för att diskutera klubbarnas planer för den nya superligan.

Liverpool-kuggen James Milner var efter måndagens match mot Leeds tydlig med att han inte vill att "superligan" blir av, och han förklarade att spelartruppen inte informerats om klubbens planer om att bryta sig ur Champions League.

Managern Jürgen Klopp sa även han i samband med matchen att han inte visste om vad som skulle hända i förväg, och att han "förstår att folk inte är glada". Enligt trovärdiga the Athletic är Klopp rasande på Liverpools ägare, dels på grund av att man satsar på superligan och dels på grund av tajmingen för beskedet. Det kom natten till matchdagen mot Leeds.

Enligt uppgifter till tidningen The Guardian har Manchester City och Chelsea börjat få kalla fötter kring sitt deltagande i superligan.

Under eftermiddagen kom Premier League med ett uttalande gällande Super League.

”Premier League har tillsammans med det engelska fotbollsförbundet haft möte med de 14 klubbarna, exklusive Man City, Man United, Chelsea, Tottenham, Arsenal och Liverpool för en omedelbar reaktion på förslaget om Super League. De 14 klubbarna har enhälligt och bestämt tagit avstånd”, skriver de i pressmeddelandet.

The Premier League, alongside The FA, met with clubs today to discuss the immediate implications of the Super League proposal



The 14 clubs at the meeting unanimously and vigorously rejected the plans for the competition



Full statement: https://t.co/jPOmsUclT5 pic.twitter.com/ex52Uwbdhn