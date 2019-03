Uppgifter: Manchester City får värvningsförbud i två transferfönster

Manchester City utreds för brott mot Financial Fair Play. Nu uppger The Sun att den engelska storklubben inom de närmaste dagarna kan få ett transferförbud i kommande två transferfönster.

Manchester City hamnade i höstas i blåsväder sedan Football Leaks läckte dokument om klubben. City ska, enligt Financial Times, som tagit del av dokumenten, ha drivit upp värdet på sponsringsavtal med hjälp av "odeklarerad ytterligare finansiering från dess ägare" och man ska ha betalat ersättning i form av "bildrättigheter" till spelare via så kallade skalbolag, för att undslippa för höga löneposter.

Dessutom har Der Spiegel, också utifrån Football Leaks material, rapporterat att City under 2014 startade en investeringsfond som var ämnad för att människor skulle kunna köpa andelar i spelare och därmed få utdelning. Det räknas som tredjepartsägande, vilket blev förbjudet 2015. City ska enligt uppgifterna sedan ha ljugit om det hela för FA.

Uefa och Premier League har sedan dess meddelat att organisationerna inlett utredningar för att undersöka eventuella brott mot det ekonomiska regelverket Financial Fair Play - och nu rapporterar The Sun att Fifa är nära att ta beslut om ett straff.

Den engelska tidningen rapporterar att Fifa kommer att ge Manchester City ett värvningsförbud i kommande två transferfönster, precis som Chelsea nyligen fick efter brott mot reglerna för rekrytering av spelare under 18 år.

The Sun skriver att en källa, inom Fifa, berättar att utredningen av City är en del av en stor utredning och att City förväntas få ett liknande straff som Chelsea. Källan berätttar att det lär meddelas nästa vecka eller om två veckor.

Dessutom uppger The Sun att City, utöver ovan nämnda uppgifter, undersöks för klubbens samarbete med danska klubben Nordsjaelland och fotbollsakademin Right to Dream i Ghana. Tidigare har nämligen spelare från Right to Dream vittnat om att de skrivit kontrakt med City och spelat ungdomsmatcher - trots att de varit under 18 år. Det kan möjligen strida mot Fifas regler för rekrytering av spelare undr 18 år.

AP har tidigare även rapporterat att ett straff för Manchester City kan vara uteslutning från Champions League, men straffskalan är stor och det kan likaväl möjligen bli ett bötesbelopp.