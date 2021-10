Uppgifter: Manchester United har kontaktat Antonio Conte

Flera brittiska medier har under måndagen rapporterat att Ole Gunnar Solskjær har tappat delar av omklädningsrummet och att Manchester United överväger att sparka tränaren.

Nu kommer rapporter om att klubben har tagit en första kontakt med Antonio Conte - som tidigare har pekats ut som en potentiell ersättare till Solskjær. Det är Alfredo Pedullà, journalist på La Gazzetta dello Sport och på Sport Italia, som uppger att United har tagit kontakt med Contes representanter.

Enligt uppgifterna efterfrågar Antonio Conte vissa garantier och inte bara ett stort engagemang från klubben för att ta jobbet. I nuläget finns det ingen överenskommelse mellan United och den italienske stortränaren, båda parter uppges vara försiktiga för tillfället.

Antonio Conte ledde Inter till Scudetton förra säsongen, men lämnade Milanoklubben i somras och har efter det varit utan tränaruppdrag.

