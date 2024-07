Uppgifter: Manchester United ytterst nära att sälja Greenwood

För en vecka sedan uppgav The Athletic att Manchester United och Marseille var överens om ett pris för Mason Greenwood. Klubbarna uppgavs ha enats om en prislapp på 27,6 miljoner euro (knappt 315 miljoner kronor) i garanterat belopp, plus ytterligare 4 miljoner euro (ungefär 45 miljoner kronor) i bonusar. Dessutom ska den engelska jätten förhandlat in en "stor" vidareförsäljningsklausul, på mellan 40-50 procent.

Vad som återstod för affären skulle bli av var grönt ljus från 22-åringen.

Det verkar ha kommit nu.

Enligt The Athletics Daniel Ornstein har Greenwood och Marseille nått en principiell överenskommelse, en avsiktsförklaring om att ingå avtal, gällande ett kontrakt. Greenwoods klartecken ska ha kommit muntligt.

Det "enda" som återstår nu för att affären ska gå i lås är den obligatoriska läkarundersökningen och en signatur på det faktiska kontraktet.

Lazio, Juventus, Napoli, Benfica och Borussia Dortmund är exempel på andra klubbar som uppgetts visa intresse för 22-åringen

Greenwood var utlånad till Getafe förra säsongen. Han är stoppad från spel i Manchester United efter att ha stått anklagad för försök till våldtäkt och våld i nära relation, anklagelser som drogs tillbaka i början av 2023.

Marseille slutade på åttonde plats i Ligue 1 föregående säsong.