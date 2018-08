Uppgifter: Mourinho får stanna - men nu väntar ödesmatch

Det blev på nytt en blytung afton för Manchester United då man på måndagen föll med klara 3-0 på hemmaplan mot Tottenham. Harry Kane och Lucas Moura sköt Victor Nilsson Lindelöfs United i sank – och i England har portugisen José Mourinho varit ifrågasatt.

Men enligt engelska medier kommer han, trots de två senaste tidens bakslag (förlust mot Brighton innan mötet med Tottenham) få fortsätta att leda laget. Både ansedda The Times och tabloiden Daily Mirror har publicerat liknande uppgifter. ”Unitedbossen ger Mourinho sitt stöd”, skriver the Times och Mirror rapporterar att” You’re still the Man”.

Daily Mail går ifrån sina konkurrenter lite och skriver att Mourinho är en förlust från att få sparken. En förlust mot Burnley och Mourinhos dagar kan alltså vara räknade. The Sun å sin sida, rapporterar om ett missnöje i spelartruppen, framför allt med tanke på de många förändringarna managern gjorde i elvan inför mötet med Tottenham.

Mourinho själv var på presskonferensen efter förlusten mot Spurs rejält irriterad på media.

- Vet du resultatet? 3-0! Vet du vad det betyder? sa Mourinho och höll upp tre fingrar.

- 3-0, men det betyder också tre Premier League-titlar. Jag har vunnit fler Premier League-titlar själv än de andra 19 tränarna tillsammans. Tre för mig och två för dem (Pep Guardiola och Manuel Pellegrini), sa Mourinho och reste sig upp och gick.