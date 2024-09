Uppgifter: Mudryk vill lämna Chelsea

Det var i början av 2023 som Chelsea presenterade en miljardvärvning. Man hade plockat in Mychajlo Mudryk från Sjachtar Donetsk. Övergångssumman landade på över en miljard kronor, enligt Fabrizio Romano.

Han fick gott om speltid i början av sin sejour, men den ukrainske wingern har haft det svårt att slå sig in i startelvan under nye tränaren Enzo Maresca. Han har endast startat en match under de inledande matcherna av årets Premier League.

Nu kommer uppgifter från Daily Express.

Tidningen skriver att Mudryk är "desperat" att lämna Chelsea för att få mer speltid. En potentiell flytt kan äga rum under nästa transferfönster i januari, skriver tidningen.

Annons

Samtidigt uppges Chelsea vara "öppet" för att släppa iväg 23-åringen. Klubbar som Bayern München, Marseille samt PL-konkurrenter, pekas ut som Mudryks nästa möjliga destination.

Sedan Mudryk anslöt till Chelsea har han stått för sju mål och fem framspelningar på 62 framträdanden.