Uppgifter: Newcastle nära att tillsätta ny manager

Newcastle fick nyligen nya ägare när den saudiarabiska investeringsfonden PIF köpte klubben av Mike Ashley för cirka 3,6 miljarder kronor. Fonden, som överses av Saudiarabiens kronprins Mohammed bin Salman, har utlovat stora satsningar.

Ett par veckor efter ägarskiftet meddelade Newcastle att man gick skilda vägar med managern Steve Bruce och sedan dess har det spekulerats friskt i vem som ska bli Bruces ersättare. Paulo Fonseca, Unai Emery och Frank Lampard är några av tränarna som kopplats ihop med jobbet.

Nu rapporterar dock ansedda BBC Sport att Eddie Howe är nära att komma överens med Newcastle. Howe är främst förknippad med sina år i Bournemouth som han sensationellt förde hela vägen till Premier League.

Howe kan leda laget redan mot Brighton på lördag, skriver BBC-reporten Ian Dennis.

Newcastle ligger pyrt till i Premier League-tabellen och är näst sist på fyra poäng efter tio omgångar.

