Uppgifter: Olsen överens med Aston Villa

Robin Olsen, 32, uppges vara på väg tillbaka till Premier League. Enligt transfer-journalisten Fabrizio Romano är svensken nu överens med Steven Gerrards Aston Villa. Uppgifterna gör samtidigt gällande att flytten hänger på om Sheffield United vill släppa svensken. Om Sheffield United bestämmer sig för att låta Olsen gå, så avbryts lånet från Roma och i stället lånar Villa svensken över resten av säsongen.

Sheffield United-tränaren Paul Heckingbottom bekräftade tidigare under torsdagen att Olsen kan lämna i vinter, men att det bara sker om klubben får in en ersättare.

- Det finns potential för det, men det är inget ännu. Det är en av situationerna vi övervakar, men ingenting har hänt än. Det har spekulerats om Robin, men det ligger i våra händer, så det enda sättet han kan gå är om vi har en ersättare, sa Heckingbottom enligt The Star.

Olsen har vidare kontrakt med Roma till sommaren 2023, men har under de senaste åren blivit utlånad till Cagliari, Everton och nu senast Sheffield United. Den här säsongen är han noterad för elva framträdanden i den engelska andraligan.

Aston Villa är i dagsläget placerat på 14:e-plats i Premier League. I fjol tog Liverpool-ikonen Steven Gerrard över som ny chefstränare i klubben.

Aston Villa have an agreement on personal terms with Robin Olsen. Sheffield United have not decided yet whether to let him go or not. 🔴 #AVFC



Olsen loan would eventually be terminated - and so he’d join Aston Villa on loan until end of the season. But it’s not full agreed yet.