Uppgifter: Positiva besked för Varane - mindre allvarlig skada än befarat

När han lämnade Stamford Bridges plan i tårar såg det ut som att VM var kört för Raphael Varane.

Under söndagen kommer dock positiva besked för Frankrike och Varane. Journalisten Julien Laurens uppger att United-mittbacken har drabbats av en lättare skada i knät och han skulle poteniellt kunna vara redo till VM.

"Jag har fått höra att Raphael Varanes skada är mindre allvarlig än man trodde från början. Han missar tre till fyra veckor och ser MRT-resultaten som positiva. Han kommer inte spela för Manchester United innan VM och sedan är det upp till Deschamps", skriver Laurens på Twitter.

Enligt GetFootballNewsFrance skulle dock Varane troligtvis missa Frankrikes första match i världsmästerskapet om Deschamps väljer att ta ut honom.

Frankrike spelar sin VM-premiär den 22 november mot Australien.

