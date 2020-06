Uppgifter: Premier League följer Århus - vill ha virtuell publik

Flera ligor har startat igång igen efter uppehåll till följd av coronavirusets utbrott. Däremot har matcherna i bland annat Danmark och Tyskland spelats inför tomma läktare, vilket resulterat i att en del klubbar har tagit till olika knep för att skapa stämning ändå. Danska laget Århus har bland annat infört virtuell publik, vilket innebär att klubben erbjudit biljetter till supportrar, som via videokonferenssystemet Zoom, synts på stora skärmar vid sidan av planen. Därmed kan spelarna då se supportrar sitta hemma i exempelvis tv-soffan.

Nu rapporterar The Athletic att Premier League-klubbarna också kan använda sig av virtuell publik, på samma sätt som Århus, när ligan återupptas igen från och med den 17 juni. Klubbarna ska på torsdagen ha tagit beslut om det under ett möte.

Enligt The Athletic är dock främst tanken att supportrarna ska synas på skärmarna efter mål, för att förmedla en känsla av firande när arenan annars är tom, men även vid andra "lämpliga ögonblick". The Athletic skriver vidare att ett tillkännagivande om beslutet lär komma närmare startdatumet den 17 juni.

Ett annat ämne som också diskuterades på mötet var, enligt The Athletic, att Premier League-klubbar ska kunna få sätta upp banderoller och flaggor på de tomma läktarna. Det kan både vara hyllningar till klubben så som till sjukvården alternativt sponsorplatser. Om så är fallet ska de fångas upp av tv-kamerorna under matchens gång. Enligt The Athletic diskuterade även klubbarna möjligheten till att spela upp publikljud under matcher, men där var klubbarna eniga om att det måsta vara valfritt.

Liverpool toppar i dagsläget den engelska högstaligan med 25 poäng ner till tvåan Manchester City. City har dock en match färre spelad än serieledaren.

Här är spelschemat för de första tre omgångarna efter corona-uppehållet.