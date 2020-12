Uppgifter: Premier League kan pausas i januari

Coronapandemin fortsätter att ställa till problem för fotbollen och nu kan Premier League pausa allt spel i januari under två veckors tid för att få ner smittspridningen i England, uppger The Telegraph under tisdagen.

Bakgrunden till att Premier League vill pausa ligan är att klubbarna visat upp rekordmånga 18 positiva test av covid-19 vid den senaste testningen.

Matchen mellan Everton och Manchester City in på grund av flera coronafall i Manchesterlaget.

Att matchen ställdes in fick Everton att reagera.

"Vi är ledsna för alla fans att kvällens match inte blir av. Även om Everton alltid kommer ställa sig bakom säkerhet och människors hälsa, kräver vi full öppenhet kring vad Manchester City sa till ligaledningen för att vi helt ska förstå vad som låg bakom beslutet", skrev klubben i ett uttalande.

Manchester City meddelade också att man med omedelbar verkan stänger ner sin träningsanläggning på obestämd tid.

I kväll ska fem matcher spelas i Premier League.

I morgon ska matchen mellan Tottenham och Fulham spelas, men det är osäkert om den blir av då Fulham drabbats av flera coronafall.