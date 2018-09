Uppgifter: Premier League testar VAR i höst

VAR (video assistant referee) användes redan under den gångna säsongen i bland annat Bundesliga och Serie A, men fick under sommarens VM-slutspel i Ryssland sitt stora genomslag med bidrag till flera olika domslut i turneringen. Tidigare i vår rapporterade The Times att tekniken även kommer att testas på Premier League-arenor och nu ska tiden vara inne för det, skriver Sky Sports.

Enligt uppgifter till sajten, så kommer Premier League att följa trenden genom att testa systemet under 15 matcher den här säsongen med start efter det pågående landslagsuppehållet. Professional Game Match Officials Limited vill först testa VAR i höst för att sedan presentera ett förslag, till aktieägarna i Premier League, för att kunna använda systemet fullt ut med start nästa säsong.

Vidare skriver sajten att det första testet kommer att äga rum under tre matcher den 15 september. Videodomarna kommer att ha sitt nav på Stockley Park, nära Heathrow och ska hantera alla tre matcherna samtidigt.

I vår rapporterade flera brittiska medier att Premier League-klubbarna röstade nej till VAR i den engelska höstaligan. Däremot används systemet redan i FA- och ligacupmatcherna.