Uppgifter: Rashford-lägret irriterat på Solskjær

Manchester United-stjärnan Marcus Rashford, 23, har haft skadeproblem under inledningen av den här säsongen. I helgen gjorde han sitt första inhopp i höst, då han kom in med 25 minuter kvar av full tid mot Leicester City borta och gjorde mål i 4-2-förlusten.

Rashford är samtidigt involverad i välgörenhetsprojekt vid sidan av planen, då han bland annat har kampanjat mot barnfattigdom i England. Anfallarens projekt har hittills lett fram till två regeringsomvändningar vad gäller gratis måltider för skolelever.

United-tränaren Ole Gunnar Solskjær uttalade sig nyligen om att Rashford borde "prioritera fotboll", vilket uppges ha gjort anfallaren och hans läger upprört.

- Jag vet att vi kommer att se det bästa av Marcus under de kommande åren. Han har gjort anmärkningsvärda saker i ung ålder, men han kommer nu in i den bästa åldern för en spelare och han är även mer erfaren. Han har haft tid att reflektera nu. Jag vet vad han har gjort utanför planen också, eftersom han har gjort några fantastiska saker, och nu får han kanske prioritera sin fotboll och fokusera på fotboll eftersom han har en utmaning här i Manchester United, sa tränaren nyligen enligt The Guardian.

The Athletic skriver att Rashford, och de som står honom nära, har reagerat negativt på tränarens kommentar, även om United-ledningen sägs hävda att Solskjærs utspel har blivit missförstått. Solskjær vill, enligt ledningen, bara att engelsmannen ska få ut så mycket som möjligt av sin potential på planen.

Rashfords läger uppges dock i sin tur trycka på att spelaren redan är fullt fokuserad på fotbollen och prioriterar den högt. Rashford opererade sig bland annat efter EM just för att kunna prestera på en hög nivå under större delen av den här säsongen. Rashford har tidigare också markerat mot uttalanden om att han "borde hålla sig till fotboll".

Rashford är den här säsongen noterad för ett mål på en match i Premier League. Förra säsongen gjorde han 21 mål och 15 assist på 57 framträdanden.