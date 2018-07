Den ryske miljardären Alisjer Usmanov köpte under 2007 in sig i Arsenal och äger i dag 30,4 procent av Premier League-klubben. Han har under en längre tid rapporterats vara intresserad av att köpa klubbens majoritetsägare Stan Kroenkes (via företaget KSE UK) andel i klubben på 67 procent, men ska nu ha gett upp hoppet om en affär med amerikanen.

Enligt Financial Times, så utforskar nu den 64-årige ryssen möjligheterna till att sälja sin andel i klubben med anledning av att han är trött på att inte få till en affär med Kroenke, vilket kan innebära att Kroenke i stället köper Usmanovs andel i klubben.

Financial Times rapporterade i fjol att Usmanov lade ett bud på drygt 1 miljard pund, motsvarande drygt 11 miljarder svenska kronor för Kroenkes andel och för att få full kontroll över klubben, men trots det blev det inte någon affär då. Enligt Financial Times, så tvingades Kroenke då gå ut och insistera på att hans andel inte var till försäljning.