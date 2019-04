Mohamed Salah har varit tongivande i Liverpool. Men nu uppger spanska AS att stjärnan kräver att få lämna klubben efter en dispyt med tränaren Jürgen Klopp.

Bara timmar innan Champions League-mötet mellan Liverpool och Porto skakas den brittiska klubben av sensationella uppgifter. Enligt den spanska tidningen AS har skyttekungen Mohamed Salah krävt att få lämna i sommar. Anledningen enligt AS? Stjärnan har hamnar i konflikt med tränaren Jürgen Klopp. AS skriver att man fått sina uppgifter bekräftade från källor i England.

