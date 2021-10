Uppgifter: Saudiarabien-lett köp av Premier League-klubb kan bli klart i dag

Den saudiarabiska investeringsfonden Public Investment Fond (PIF), som överses av landets kronprins Mohammed bin Salman, kan presenteras som ny ägare till Premier League-klubben Newcastle United under torsdagen. Det rapporterar ansedda The Times under morgonen. Övertagandet uppges kosta 300 miljoner pund, nära 3,6 miljarder kronor, enligt tidningen.

Därmed ser den kritiserade ägaren Mike Ashleys tid i Newcastle ut att gå mot sitt slut efter 14 år. Övertagandet bör också leda till att klubbens manager Steve Bruce tvingas lämna, enligt The Times.

Beskedet om ett saudiarabiskt köp kommer efter att landet lyft förbudet mot tv-bolaget beIN Sports, som sänder Premier League i Mellanöstern, och lovat att stänga ner piratsajter som visat Premier League-fotboll. PIF försökte ta över Newcastle redan förra sommaren, men då blev affären aldrig av.

Den saudiarabiska fonden uppges nu ta över 80 procent av Newcastles aktier, samtidigt som Premier League har fått skrivna löften om att den saudiarabiska staten inte kommer att lägga sig i skötseln av klubben.

Det potentiella övertagandet lär leda till kritik från omvärlden på grund av Saudiarabiens brist på mänskliga rättigheter. Saudiarabien har inga demokratiska val, ingen religionsfrihet och kvinnor har inte grundläggande mänskliga rättigheter. Kronprinsen Mohammed bin Salman påstås också enligt USA ligga bakom mordet på den saudiske journalisten Jamal Khashoggi 2018.

Sedan tidigare ägs Manchester City av kungafamiljen i Förenade Arabemiraten och Paris Saint-Germain av den qatariska statsapparaturen. Newcastle kan nu bli nästa klubb under kontroll av en gulfstat i Mellanöstern.