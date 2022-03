Uppgifter: Saudiskt jättebud på Chelsea

Den 2 mars, veckan efter Rysslands invasion mot Ukraina, bekräftade Chelseas ryske oligarkägare Roman Abramovitj att han vill sälja klubben efter 19 år på posten. Veckan därpå, den 10 mars, meddelade den brittiska regeringen att man inför sanktioner mot Abramovitj och fryser alla hans tillgångar i Storbritannien.

Det innebär bland annat att Abramovitj inte får sälja Chelsea på ett sätt som gynnar honom ekonomiskt. Klubben får inte heller köpa, förlänga med eller sälja spelare och inte heller sälja matchbiljetter eller souvenirer.

Sanktionerna har uppgetts sätta försäljningen av Chelsea på is. Nu rapporterar dock CBS-journalisten Ben Jacobs att det saudiarabiska företaget Saudi Media Group har lagt ett bud på 2,7 miljarder pund, cirka 34 miljarder svenska kronor, på Chelsea.

Frontmannen för Saudi Media Group är Mohamed Alkhereiji, som har bott i Storbritannien och sägs vara Chelsea-supporter. Saudi Media är den största mediegruppen i Mellanöstern och omsätter över 9,6 miljarder kronor per år, enligt Goal.com.

Enligt CBS-journalisten Ben Jacobs stöttas Saudi Media av Mohammed bin Khalid Al Saud när det gäller att hitta finansiering och partners till budet. Han är en del av den saudiska kungafamiljen och dessutom ordförande för statsägda Saudi Telecom Company, där Newcastles ägare PIF fortfarande innehar aktier.

Budet kommer även att medfinansieras av ett konsortium bestående av andra privata investerare från Saudiarabien, skriver Goal.

Under fredagen skrev den engelska tidningen Daily Telegraph att det finns tre aktuella bud på Chelsea, varav alla är amerikanska.

Det ska röra sig om amerikanen Todd Boehly och schweizaren Hansjörg Wyss, familjen Rickett som äger den amerikanska MLB-laget Chicago Cubs och Woody Johnson som äger NFL-laget New York Jets.

