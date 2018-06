Uppgifter: Tottenham-stjärna missar flera Premier League-matcher

Tottenhams sydkoreanske stjärna Heung min Son åkte i onsdags ur VM trots vinst i avslutande gruppspelsmatchen mot Tyskland med 2-0, där han stod för ett mål. Uttåget väckte nyligen irritation i Sydkorea, då landslaget fick ägg kastade mot sig vid hemkomsten i Seoul, Sydkorea.

För Sydkorea dröjer det däremot inte länge förrän landslaget får en möjlighet till revansch för uttåget, då landslaget i augusti kliver in i de Asiatiska spelen i Indonesien. Det kan innebära att Tottenham tappar Son under inledningen av säsongen.

Enligt Goals sydkoreanske journalist Steve Han, så berättade Son för ett par reportrar att han nått en överenskommelse med Tottenham om att delta i de Asiatiska spelen. Tottenham har egentligen rätt att behålla stjärnan, men väljer alltså att släppa iväg honom.

Enligt journalisten ska beslutet handla om att Son vill delta för att han, vid en sydkoreansk vinst i turneringen, kan få ett nytt undantag för att slippa den obligatoriska militärtjänsten i landet på 21 månader.

Son lämnade hemlandet i ung ålder för spel med Hamburg i tyska Bundesliga, vilket gjorde att han fick ett undantag för militärtjänsten då. Son stod under den gångna säsongen för tolv mål och sex assist för Tottenham i Premier League.

Fotbollsturneringen i Asiatiska spelen varar mellan den 14 augusti och 1 september.

Son Heung-min told the reporters at the airport that he has already reached an agreement with Tottenham to play in the Asian Games in August.