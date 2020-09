Uppgifter: United hoppas på 12 000 supportrar i premiären

Manchester United hoppas få ta in 12 000 supportrar i premiären mot Crystal Palace. Enligt The Athletic ska klubben träffa myndigheterna på torsdag.

Covid-19 har som ni vet gjort att läktarna stod tomma under Premier League-avslutningen 19/20. Nu uppger The Athletic att Manchester United planerar att ta in 12 000 supportrar i deras första match för säsongen, mot Crystal Palace.

Enligt uppgifter ska Manchester United träffa myndigheterna under torsdagen. Då ska klubben presentera sin plan och förklara hur de planerar att låta 12 000 supportrar gå på match på Old Trafford redan i premiären 19 september. Arenan tar egentligen ‎in 73 000 supportrar.

Om matchen mot Crystal Palace blir lyckad kan antalet komma att utökas till hemmamatchen mot Tottenham, vilket är den 3:e oktober. Utöver United har även Arsenal, Liverpool och Crystal Palace presenterat planer för att få tillbaka supportrarna till sina respektive arenor.

Arsenal vill tillåta mellan 9000 och 15 000 supportrar i matchen mot Sheffield United 3 oktober. Samtidigt som Liverpool planerar att tillåta 12 500, också mot Sheffield United, fast 24 oktober. Crystal Palace räknar med att få ta in 4000-5000 supportrar till matchen 1 oktober.

Om dessa planer går igenom kommer visa sig under de närmaste dagarna och veckorna.