Uppgifter: United-stjärnans drag - byter agent till Hasan Cetinkaya

Donny van de Beek, 24, har fått sparsamt med speltid i Manchester United sedan han värvades från Ajax sommaren 2020. Senaste tiden har 24-åringen uppgetts vara missnöjd med sin situation i den engelska storklubben, och han ska därför vara villig att lämna redan i januari.

Nu kommer uppgifter om att Donny van de Beek väljer att byta agent inför januarifönstret för att få till en övergång. Enligt Gianluigi Longari, transferjournalist på Sportitalia, har 24-åringen valt att byta från Guido Albers till svenske Hasan Cetinkaya och HCM Sports Management.

Hasan Cetinkaya låg, tillsammans med sin kompanjon Ali Dursin, bland annat bakom Frankie de Jongs övergång till Barcelona inför säsongen 2019/2020. Prislappen för den övergången landade på omkring 768 miljoner kronor.

