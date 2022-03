Uppgifter: United utreder arenaförslag - Old Trafford kan rivas

Med undantag för några år i samband med andra världskriget på 1930- och 40-talen har Manchester United spelat sina hemmamatcher på Old Trafford ända sedan 1910. Tyska bomber tvingade då United att spela på Maine Road, Manchester Citys hemmaarena, innan Old Trafford byggdes upp till speldugligt skick igen.

På senare år har Uniteds ägarfamilj Glazer, som tog över klubben 2005, fått kritik för att inte ha renoverat och moderniserat Old Trafford. Nu uppger The Telegraph att United överväger att riva Old Trafford och bygga upp en ny, större arena i stället. Det är det mest ambitiösa av tre förslag som klubben ser över, enligt den brittiska tidningen.

Det andra alternativet är en expansion av Old Traffords södra läktare, som skulle utöka arenans kapacitet till över 80 000 åskådare, plus en översyn av arenans övriga delar. Det tredje alternativet är en total omstöpning av Old Trafford, men ingen expansion av den södra läktaren.

United vill helst kunna fortsätta spela på Old Trafford - inför fullsatta läktare - under byggnationen, enligt The Telegraph.

Publikrekordet på arenan står på 76 962 åskådare, men kommer inte från någon United-match. I stället är det FA-cupsemifinalen mellan Wolverhampton Wanderers och Grimsby Town från 1939 som lockat störst publikskara till Old Trafford. I dagsläget tar arenan in 74 140 åskådare.