Uppgifter: United vill förlänga med Solskjær - får rejält lönelyft

Manchester Uniteds norske chefstränare Ole Gunnar Solskjær tog i december 2018 över som ny huvudtränare i den engelska storklubben. Sedan dess har Solskjærs roll i klubben varit under diskussion, då han har blandat och gett resultatmässigt.

Solskjær tog under sin första säsong United till en sjätteplats i Premier League och till en kvartsfinal i Champions League. Därefter följde han under förra säsongen upp det med att leda United till en tredjeplats i ligan och till en semifinal i Europa League. I år är laget just nu på andra plats i ligan och i åttondelsfinal i Europa League, samtidigt som norrmannen ännu inte har lett laget till en titel under sin tid i klubben.

Nu uppger engelska tidningen Daily Mirror att United kommer att erbjuda Solskjær ett nytt kontrakt värt nio miljoner pund, drygt 106 miljoner kronor om året. Enligt tidningen kommer samtal om det att inledas inom en snar framtid och det skulle innebära ett rejält lönelyft för Solskjær, som i dagsläget uppges ha en årslön på sju miljoner pund, drygt 82 miljoner kronor.

Solskjær har i dagsläget kontrakt med Manchester United till sommaren 2022, då han i mars 2019 skrev på ett tre år långt avtal. Manchester Uniteds vd Ed Woodward gick även nyligen ut och berömde den norske tränaren.

- De framsteg som Ole och spelarna har gjort den här säsongen är tydliga och det höjer den optimism som vi känner inför framtiden på och utanför planen, sa Woodwaard enligt Daily Mirror då.

Solskjær har även en bakgrund i United som spelare mellan 1996 och 2007. Under den perioden gjorde han 126 mål på 366 framträdanden. Han var även med och vann Premier League sex gånger, FA-cupen två gånger, Community Shield två gånger och Champions League en gång. Han har även lett Manchester Uniteds reservlag och basat över Molde och Cardiff City under sin tränarkarriär.

Manchester United ställs under söndagen mot West Ham hemma i Premier League.