Uppgifter: Usmanov överväger att köpa League One-klubb

Den ryske miljardären Alisjer Usmanov köpte under 2007 in sig i Arsenal och ägde som mest 30,4 procent av Premier League-klubben. Han var under en längre tid intresserad av att köpa klubbens majoritetsägare Stan Kroenkes (via företaget KSE UK) andel i klubben på 67 procent, men tidigare i sommar blev det klart att Kroenke köper Usmanovs del i klubben, då ryssen var trött på att inte få till en affär med amerikanen.

Nu uppger den engelska tidningen Daily Mirror att den ryske miljardären vill stanna inom fotbollen i England, men nu på en lägre nivå. Han ska, enligt tidningen, överväga att lägga ett bud på League One-klubben Charlton Athletic, som har det tufft ekonomiskt.

Charlton är, efter sex omgångar, placerat på tiondeplats i League One. Senast Londonklubben spelade i Premier League var säsongen 2006/2007.

Usmanov öppnade även tidigare i sommar för att investera i Everton.

