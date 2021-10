Uppgifter: Varane missar helgens match för United - öppnar för Lindelöf

Redan innan paus utgick Frankrikes mittback Raphael Varane i Nations League-finalen i söndags. Spanien fick dock ändå se sig besegrade, och fransmännen kunde fira en ny titel efter slutresultatet 2-1.

Det är dock inga goda nyheter för Manchester United. Sedan tidigare är Harry Maguire, som burkar starta i mittlåset, skadad. Det innebär att två av deras mittbackar är på skadelistan. Enligt franska tidningen L’Equipe kommer inte Varane vara redo för spel i lördagens match mot Leicester.

En plats i startelvan borde då gå till Victor Nilsson Lindelöf, uppger lokaltidningen Manchester Evening News.

Sveriges lagkapten har haft svårare att få en startplats sedan just Varane värvades till United under sommaren. Det tuffa spelschemat har gjort att han roterats in i ett par matcher, men med båda ordinarie mittbackar borta antas Nilsson Lindelöf vara det självklara valet den här helgen.